Balı ve poleni ile sağlık deposu olan arılar, zehri ile de şifa veriyor. İltihaplı hücreleri öldürüyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

Zehir bezlerinde ürettikleri madde, kozmetikten ilaç sanayisine kadar pek çok alanda ham madde olarak kullanılıyor. Zehrin gramı 500 liradan, kilosu ise 500 bin liradan alıcı buluyor.

Kırıkkale'de 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar da arı zehri üretimi için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Kovanlarına yerleştirdiği özel bir aparat sayesinde, arı zehri üretmeye başladı.

6 kovanda arı zehri üretiyor

Aydın Payar, "Şu anda aparatımız elimizde. Bu aparatımızı 12 voltluk bir akü ile çalıştırıyoruz. 4 tane aparat var, aynı zamanda 4'ünden de zehir alabiliyoruz" dedi.

Payar, 6 kovanında bu yöntemi denedi ve bugüne kadar 2 gram arı zehri elde etti.

Plastik kaplarda buzdolabında muhafaza edilen arı zehri, yalnızca apiterapi tedavisinde uzman kişilerce kullanılabiliyor.

Haber: Ahmet Kavaklı