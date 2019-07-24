Antalya'nın Kepez ilçesinde nostaljik olmasıyla dikkat çeken bir sokak Yeşilcam. Bu sokaktaki açık hava sinemasında her akşam bir Yeşilçam filmi gösteriliyor. Eski günler hatırlanıyor, anılar canlanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çocukluğumuzun hatıralarından çekip çıkardığımız güzellikleri şimdi hemşehrilerimiz bu güzel yaz akşamında Antalya'da yaşasınlar istiyoruz. Onlara farklı bir gezinti ortamı, farklı bir ziyaret mekanı, farklı bir sosyalleşme ortamı oluşturmuş olduk" dedi.

Kepez Dokuma Park'taki Yeşilçam sokağında 1970'li yıllardan izler taşıyan dükkanlar da var.

Yeşilçam sokağı 18 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: TRT Haber