Iğdır ile Ağrı il sınırlarında bulunan Aras Dağları'nda yaz mevsiminde açan karanfiller, mor renkleriyle görsel şölen oluşturuyor. Dağ karanfilleri, kapladığı dağlarda kartpostallık görüntüler sunuyor.

Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları, mora bürünen dağlarda fotoğraf çekerek bölgenin güzelliklerini ölümsüzleştiriyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, Iğdır'ın mikroklima iklimine sahip olması dolayısıyla çeşitli güzellikleri barındırdığını söyledi.

Kulüp olarak Iğdır'ın tanıtımına katkı sunmak için foto safari benzeri etkinlikler yürüttüklerini belirten Akkuş, "Yöremizin ovası ayrı güzel, dağları ayrı güzeldir. Bu da doğa fotoğrafçılarına güzel fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Birçok fotoğrafçı bu bölgeye gelerek bu güzellikleri arşivlerine ekliyor" dedi.

"Herkesin buraları görmesi gerekiyor"

Dağların mor renkli karanfillerle kaplanmasının ilgi çekici olduğunu söyleyen Akkuş, şöyle konuştu:

"Bu doğa olayının yaşandığı mevsimde Aras Dağları'na gelip bu anları fotoğraflamak isteyenler oluyor. Biz de bölgenin tanıtımı için bu çiçeklerle ilgili çalışmalar yapıp bölgeyi merak edenleri buralara getirerek gezdiriyoruz. Dağların yeşil ve sarı tonlarıyla birleşen mor renklerini herkesin görmesi gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA