Elazığ'ın Baskil ilçesi Akuşağı köyü yakınlarındaki Saklıkapı ile Keban ve Karakaya baraj göllerinin bağlantı noktasını oluşturan Karaleylek kanyonları, güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayarak yer yer yarım metreye kadar daralan 4,5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla güzel manzaralar oluşturuyor.

Valiliğin desteğiyle sağlanan modern tur teknesi ve çevredeki balıkçı tekneleri vasıtasıyla gruplar halinde kanyonları rahatlıkla gezebilen ziyaretçiler, doğal yapılara büyük ilgi gösteriyor.

"Dünya turizmi için önemli bir kazanım"

Fırat Üniversitesi (FÜ) öğretim üyeleriyle kanyonlarda inceleme yapan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Özden Özen, Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarının sadece Elazığ ve Türkiye için değil dünya turizmi açısından da önemli kazanım olduğunu söyledi.

Özen, "Kanyonlarla ilgili hem gezi turları hem de turistik tanıtımlar konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu güzellikleri hem ilimize hem ülkemize tanıtacağız. Turistik gezi amaçlı farklı yerlere giden vatandaşlarımızdan, uzak diyarlarda böyle güzellikleri aramak yerine yanı başlarındaki bu tür güzellikleri görmelerini ve bunları tanıtmalarını, anlatmalarını istiyoruz" dedi.

"Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor"

FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, Saklıkapı'nın, kendine has karakteristik özellikleriyle Türkiye'deki ender kanyonlardan biri olduğunu söyledi.

Saklıkapı'nın bir ucunun Karaleylek kanyonuna dayandığını anlatan Şengün, şöyle konuştu:

"Saklıkapı kanyonu, oldukça ilginç, kendine özgü özellikleri olan, akarsuyun derini aşındırmasına bağlı oluşmuş Türkiye hatta dünyadaki en güzel kanyonlardan biri. Kanyonda rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Bu bölge ve çevrede yapılacak yeni düzenlemelerle, farklı coğrafi, jeomorfolojik ve turizme ait unsurların birlikte ele alınıp incelenmesiyle bölge bütünüyle değerlendirildiğinde turist akınına uğrayacaktır. Teknelerle ve kara yoluyla ulaşım sağlanabiliyor."

Kaynak: AA