İstanbul Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde 12 Ağustos'ta dünyaya gelen ve annesi tarafından reddedilen yavru alageyiğe, aynı gün yavrulayan keçi süt anne oldu.

Geçtiğimiz günlerde iki ayrı sevincin birden yaşandığı hayvanat bahçesinde, bir alageyik ve keçi yavruladı.

Anne geyik, 12 Ağustos'ta 1,5 kilogram ağırlığında 2 yavru dünyaya getirdi. Yavrulardan biri ölü doğunca anne geyik diğer yavrusunu da kabul etmedi ve emzirmek istemedi.

Bunun üzerine hayvanat bahçesindeki bakıcılar yavru alageyiği emzirmesi için aynı gün 2 yavru doğuran keçinin yanına götürdü.

İlk önce kendi yavrusu olmadığı için alageyiği dışlayan fakat bir süre sonra kabul eden keçi, yavruya süt annelik yapıyor. Bu sayede keçinin yavrularıyla aynı sütü paylaşan yavru alageyik, 2 oğlakla da süt kardeş oldu.

"Keçimiz yavru geyiğe annelik yaptı"

Yavru alageyiğin bakıcısı biyolog Birol Turan, hayvanat bahçesinde benekli alageyik ve beyaz alageyik olmak üzere 2 türden 13 geyik ve 2 karacanın olduğunu, toplamda geyik ailesinden 15 canlının yaşam sürdüğünü söyledi.

Turan, benekli geyiklerin en saf ırkının Antalya'da bulunduğunu, Türkiye'nin bu bakımdan ender bir türe ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Turan, benekli alageyiklerden bu sene bir yavru aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Doğalı henüz 48 saat olmadı. Alageyik yavruyu kabul etmedi. Bu geyiğe de şu an biz bakıyoruz. Aynı gün doğum yapan bir keçimizden emzirtmeye çalıştık. Keçi yavrularına benzetemedi, ilk önce yavru geyiği istemedi. Sonra keçiyi sağıp geyiği biberonla besledik. İlk önce bir emme refleksinin oluşması lazım. Bu emme refleksini oluşturduktan sonra yavruyu tekrar keçinin yanına götürdük. Keçi yavruyu kabul etmeye başladı. Keçimiz yavru geyiğe annelik yaptı, emzirdi. Yavru geyik anne keçiden emmeye devam ediyor. "

"10 gün sonra annesinin yanına götüreceğiz"

Keçi ve geyik gibi türlerin, kendi kokusunun sinmediği hayvanları kabul etmekte zorlandıklarını belirten Turan, zamanla keçinin kokusu yavru alageyiğe sindikçe kabullenmesinin ve sahiplenmesinin daha kolay olacağını söyledi.

Turan, "Yavru geyik ayaklandığı zaman, 1 hafta ya da 10 gün sonra annesinin yanına götüreceğiz. Annesinin kokusunu yavrunun üzerine süreceğiz. O şekilde kabul edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Yavru alageyiğe henüz bir isim takmadıklarını belirten Turan, yavrunun isminin belirlenmesiyle ilgili sosyal medya üzerinden bir anket çalışması yapmayı düşündüklerini söyledi.

Kaynak: AA