İzmir'de günlük yaşamı olumsuz etkileyen kavurucu sıcaklar, sokak hayvanları ve hayvanat bahçesi sakinlerini de bunaltıyor.

Aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 126 türden bin 500'ün üzerindeki hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, görevliler hayvanların sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcıyor.

Ekipler, bu kapsamda hayvanlar için yaz mevsimine özel serinletici menüler hazırlıyor.

Sıcak nedeniyle iştahları kapanan hayvanlara beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarında dondurularak servis ediliyor. Bu sayede park sakinleri, buzlu meyveleri yiyerek hem karınlarını doyuruyor hem de serinliyor.

Sıcak hava nedeniyle bazı hayvanlar, gölgelik alanda vakit geçirirken kimileri ise havuzlarda serinliyor. Kentte gelen çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların beslenme zamanları ise renkli görüntüler oluşturuyor.

"Meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları hazırlıyoruz"

İzmir Doğal Yaşam Parkı Biyoloğu Mediha Gonca Vural, mevsim şartlarına göre hayvanlar için farklı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yaz mevsiminde her yıl olduğu gibi hayvanlar için özel serinletici menü hazırladıklarını söyleyen Vural, şöyle konuştu:

"Sıcak havalarda barınaklar içerisinde bir düzenleme yapıyoruz. Zaten havuzlar, gölgelikler var hayvanların dinlenebildikleri. Onun dışında zenginleştirme dediğimiz olay var. Buz kalıpları içine farklı besinler koyuyoruz. Bu sayede hayvanlar serinlemiş oluyor. Biz nasıl etkileniyorsak hayvanlar da sıcak havalardan etkileniyor. Bunun için belli aralıklarla türüne göre hayvanlara meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları hazırlıyoruz. Kışın da bu anlamda farklı çalışmalar yapıyoruz."

Ziyaretçilerin ilgisi büyük

Mediha Gonca Vural, yaşam parkının vatandaşlardan ilgi gördüğünü vurgulayarak, "Şu anda deniz turizm dönemi olmasına rağmen ziyaretçi sayımız oldukça fazla.Bayramda üç günde yaklaşık 30 bin kişi ağırladık. Özellikle lemurlar çocuklar tarafından çok seviliyor. Belli dönemlerde çocuklarla etkinlik yapıyoruz. Bu sayede çocuklar hayvanlarla yakından tanışıp besleme imkanı buluyor" dedi.

Kaynak: AA