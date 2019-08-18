Yaşam
Kolombiya'da Tembellik Günü kutlandı
18 Ağustos 2019 Pazar 14:00 - Son Güncelleme 18 Ağustos 2019 Pazar 14:02
Kolombiyalılar Geleneksel Tembellik Günü için bir araya geldi. Etkinlikte renkli görüntüler oluştu.
Itagüi şehrinin ev sahipliği yaptığı festivalde katılımcılar, pijamalarını giydiler, yataklarını evden sokaklara taşıdılar.
Dinlenenlerin yanı sıra kendince eğlenenler de vardı.
Katılımcıların bir kısmı, giydikleri ilginç kostümlerle dikkat çekti.
Kaynak: TRT Haber
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