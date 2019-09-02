Antalya'da bulunan 17'nci yüzyıldan kalma tarihi su değirmeninin taşı, 40 yıl aradan sonra yeniden dönmeye başladı. Finike'nin Gökbük Mahallesi'nde bulunan taş değirmen, köylüler tarafından onarıldı.
Gökbük Mahallesi Muhtarı İskender Altınok, köylülerle konuşarak değirmeni aktif hale getirmeye karar verdiklerini söyledi.
Taş değirmenin yeniden dönmeye başlaması mahalleliyi geçmişe götürdü. Faaliyete geçen değirmende öğütülen un ile yapılan gözlemeler konuklara ikram edildi.
Mahalle sakinleri değirmenin yanına bir de fırın açıp doğal ekmek üretmeyi hedefliyor.
Haber: Fatma Söğüt