Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, bir ulusun kaderini belirleyen tarihi kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlanıyor.

Tarihi kongrenin yıl dönümü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta "100'üncü Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği" düzenlendi. 81 ilden 430 çocuk Sivas Tren Garı'nda buluştu. Çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar yürüdü.

Şenlikte Sivas yöresine ait halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrenciler müze bahçesinde Türkiye haritası oluşturdu. 3 gün sürecek şenlik boyunca çocuklar Sivas'ın tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Tarihi kongrenin 100'üncü yılı için "4 Eylül" isminde bir marş da yazıldı. Marş için çekilen klipte, kongre gününe ait görüntülere yer verildi.

Sivas'taki etkinliklerden biri de "Kitap Günleri". Tarihi kent meydanında "Sivas Ellerinde Kitap Okunur” sloganı ile düzenlenen kitap fuarında, 185 yayınevi yer alıyor.

Haber: Uğur Yiğit, Murat Çetintaş