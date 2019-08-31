Antalya Belek Turizm merkezinde Otistik Bireysel Kurs Merkezi Okulu yararına golf turnuvası düzenlendi.
Organizasyona Antalya bölgesinden 36 sporcu katıldı. Sıcak havanın etkili olduğu turnuvada oyuncular, otistik çocuklar için yarışmaktan keyif aldı.
Turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, organizasyonla ilgili şöyle konuştu:
"İnşallah bu okula katkı sağlayacağız. Bu turnuvanın amacı farkındalık yaratmaktı."
Turnuva, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Turnuvadan elde edilen gelir, otistik çocukların eğitildiği okulun ihtiyaçları için kullanılacak.
Kaynak: TRT Haber