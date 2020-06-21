Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir ay önce bulunan, anneleri ölmüş iki yavrusu, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Merkezde yavru tilkilerin tedavisi veterinerler tarafından yapılmaya başlandı.

Özel besinlerle ve laktozsuz sütle beslenen tilkilerin tedavi ve rehabilitasyonları iki ay sürecek.

"Tilkileri özel mama ile besliyoruz"

Anne tilkinin araç çarpması sonucu öldüğünü belirten merkezde görevli Veteriner Reşat Ektiren, şunları söyledi:

"Duyarlı vatandaşlar yavru tilkilere bir süre kendileri baktıktan sonra bize ulaştılar. Biz de ekip olarak gidip yavru tilkilerimizi merkezimize naklettik. Yaklaşık iki haftadır burada bakımlarını yapıyoruz. Yavru tilkilerimiz iki ay boyunca daha merkezde kalacaklar. Tilkileri özel mamalarla besliyoruz. Vatandaşlardan da ricamız yavru olan memeli hayvanları gördükleri zaman dokunmamaları, annelerinden ayırmamaları ve bize ulaştırmalarıdır. Şu anda merkezimizdeki yavru tilkilerimizi laktozsuz sütle besliyoruz. Çünkü midelerindeki enzimlerin gelişmemesinden dolayı diğer sütler sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Şu an sağlıkları yerinde ve onlara özenle bakıyoruz. İki ay sonra da tilkilerimizi sağlıklı şekilde doğal yaşam alanlarına tekrar bırakacağız."