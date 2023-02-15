Kahramanmaraş merkezli ‘Yüzyılın Felaketi’nde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Altındağ Belediyesi de deprem bölgesine yardıma giden kuruluşlar arasında bulunuyor. Ankara’dan bölgeye gönderilen 157 personel, 41 iş makinesi, 4 aşevi ve 4 ihtiyaç temin noktası ile depremzedelere yardım edilmeye çalışılıyor.

Barınma En Önemli İhtiyaç

Deprem bölgesinde en önemli sorunun ‘barınma’ olduğu gerçeğinden yola çıkan Altındağ Belediyesi, Ankara’da kalan ekiplerin çoğunu da prefabrik ev yapımına yönlendirdi. Belediye imalathanelerinde depremzedelerin kullanımı için prefabrik konutların üretimine başlandı. İlk etapta 100 prefabrik konut hızlı bir şekilde tamamlanarak depremzedelere teslim edilmek üzere bölgeye gönderilecek. AFAD koordinasyonu ile yapılan bu yardımlar, ihtiyaca göre devam ettirilecek.

Bir Aile Barınabilir

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Depremden zarar gören vatandaşlarımız yeni bir hayata başlayana kadar barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bölgede hava soğuk, şartlar zor. Devletimizin kurduğu çadırkent ve konteynerkentlere, ürettiğimiz prefabrik konutlarla destek vermek istedik” dedi.

Üretilen konutların içinde mutfak, banyo, tuvalet gibi temel ihtiyaçları karşılayacak alanlar bulunuyor. Isıtması kolay olan prefabrik konutlarda 4 kişilik bir ailenin rahatlıkla barınabilmesi için gereken koşullar düşünüldü.