Türkiye deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için seferber olurken hemen her meslek grubundan resmi görevli ve gönüllüler de yardım için bölgeye akın etti. Bu kuruluşlar arasında TDV de var.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, kendisinin de Hataylı olduğunu belirterek, “İlk anlarda depreme yardıma koşanlar ve hava şartları yüzünden yollarda kazalar vardı ve ulaşımda sıkıntılar yaşandı ancak devlet oradaydı, millet oradaydı” dedi. TDV olarak 400’ün üzerinde TIR’la bölgeye yardıma konuştuklarını ve lojistik merkezler kurduklarını belirten Çetin, bunun için kamyonetler de kiralandığını ve 51 bin TDV gönüllüsünün harekete geçirildiğini söyledi.

En Önemli Görev

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin birçok merkezde mutfak kurduğunu, günlük 300 bin kişilik yemek çıkardığını, ikram noktaları oluşturduğunu belirten Çetin, şunları anlattı:

“7 lojistik merkezimiz var. Bunlardan 2 tanesi Hatay’da bulunuyor. İnsani olarak arama kurtarma çalışmalarına, lojistik hizmetlere destek oluyoruz. TDV’nin sahada icra ettiği en önemli çalışmalardan biri cenaze ve defin hizmetleri. Gerçekten meşakkatli bir iş. Hayat kurtarmanın içinde varız ama diğer taraf gerçekten stresli... İnsanımız depremde kaybettiği yakınlarını bir şekilde toprakla buluşturmak istiyor. Son vazifelerini yerine getirmek istiyor. 4 bini hanımefendi olmak üzere 17 bin civarında personel bu işlerle ilgileniyor.”

Stresli Bir Süreç

Vatandaşlardan dini hizmetlerle ilgili talepler geldiğini belirten Çetin, “Hem yakınlarını dini vecibeleri yerine getirerek toprağa vermek istiyor hem moral anlamında ezan duymak istiyorlar. Bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

Cenazelerin vatandaşların talepleri doğrultusunda dini vecibeler yerine getirilerek toprağa verilmesi ise cumhuriyet savcılarının kimlik tespiti ve defin onayı gibi işlemleri tamamlamasının ardından yapılabiliyor. Yakınlarını kaybeden kişilerin bu süreçte kendini yalnız hissetmemesi için din görevlileri tarafından moral destek de veriliyor. Çetin, yine vatandaşlardan gelen talep üzerine çadır camiler oluşturulmaya başlandığını, ezan okunduğunu ifade etti.

En Ücra Köylere Kadar Gidiliyor

Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Medyaya yansıyanlar çoğunlukla binalar oluyor ancak devlet bütün hatlarıyla orada. Biz de oradaydık. Orada olmaya da devam edeceğiz. Şunu da belirtmek gerekir ki depremzedeler bizden daha metindiler. Bu çok değerli. Aziz milletimizin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımız için hem din hizmetlerini yerine getirmeye hem de AFAD koordinasyon merkezleriyle en ücra köylere kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Gönüllü kişilerden çalışmalara katılanlar da var. Mesela depremi hafif atlatmış, bize başvuruyor, ‘başkalarına yardım edebilecek durumdayım’ diyor. Böylece yüzlerce gönüllü aracın da katılımıyla, en ücra köylere kadar yardım götürebiliyoruz. Böyle yüzlerce kadirşinas insanımız var. Bu millet azizdir. Bin defa küllerinden doğmuştur ve yine doğacaktır.”