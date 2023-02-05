Sadece kırmızıyı sevmeleri ya da doğuştan dansa yetenekli olmaları değil onları Roman yapan. Birçok zulme maruz kaldılar ve dünyanın birçok noktasına yayıldılar ama hiç kin tutmadılar, o ilahi neşelerini kaybetmediler.

Romanların en çok bulunduğu yerlerden biri Türkiye. Dünyanın farklı yerlerinde farklı isimlerle anılsalar da onlar, kendilerine sadece "insan" anlamına gelen "Roman" demeyi tercih ediyor.

Roman vatandaşlar projelerle daha umutlu

Akıllardaki roman imajını yıkmak istiyorlar. İşte bu yüzden atılan adımlar, eylem planları ve kurulacak koordinasyon merkezi onlar için çok değerli.

İrili ufaklı renkli çatılardan dünyaya bakan gençlerin hayalleri büyük. Romanların yaşadığı sokaklarda, filmlerin ötesinde gerçek bir hayat akıyor…