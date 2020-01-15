Fındık, fıstık, ceviz, badem...

4 yaşındaki Ayşe Hümeyra, bu besinleri tükettiğinde hastalanıyor. Çünkü çok sayıda besine alerjisi var. Kendini korumak için alerjisi olduğunu belirten bir rozet takıyor.

Her besini araştırmak zorunda olan ailesi, Ayşe Hümeyra ile dışarıda yemek yiyemiyor. Ayşe'nin annesi, "Restoranlarda hiçbir şekilde alerjen uyarısı yok. Mesela bir köfte istediğimizde yanında sos veriliyor. Biz onu önce yedik, sonra anladık onun hiçbir şekilde altında alerjen uyarısı yok" diyor.

7 gıdanın daha eklenmesi isteniyor

Ayşe Hümeyra gibi besin alerjisi olanlar için Türk Gıda Kodeksinde yenilik yapıldı. 1 Ocak itibariyle menülerde alerji uyarısı zorunlu hale getirildi. Artık işletmeler, belirlenen 14 besinin bulunduğu yiyecekleri belirtmek zorunda.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı (AİD) Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Bir restorana gittiğinizde tükettiğiniz etin ne şekilde marine edildiğini bilmezsiniz. Onun bir et olduğunu bilirsiniz ama süte alerjisi olan biri sütle marine edilmiş bir eti tüketirse ciddi bir alerjik reaksiyonla karşılaşabilir" diyor.

Türkiye Ulusal Alerji Derneği, listeye 7 gıdanın daha eklenmesini istiyor. Şekerel, dilekçeyi Tarım ve Orman Bakanlığına verdiklerini söyledi.

Beslenme alışkanlıklarına göre zaman içinde listenin güncellenmesi bekleniyor.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Faruk Ayaz