Akşehir'de sabah namazına giden 520 çocuğa bisiklet hediye edildi

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Akşehir Kaymakam Vekili Mehmet İlidi, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, daire müdürleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

İlçe Kaymakam Vekili İlidi törende yaptığı konuşmada, "Bu proje kapsamında çocuklarımız 40 gün boyunca sabah namazına gidiyorlar ve devamı sağlayıp namaz alışkanlığını kazandıkları için belediyelerimiz tarafından bisiklet ile ödüllendiriliyorlar. Umarım bu alışkanlık sadece 40 günle sınırlı kalmaz, çocuklarımız sürekli sabah namazlarını ve diğer namazlarını eda ederler" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da camilerde ibadet yapmanın önemine dikkat çekerek projenin başarılı olduğunu söyledi.

Akkaya, projenin ilerleyen yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını belirterek, "Biraz zahmetli, biraz belki maddi külfetli ama çok çok fazla bu projemizin manevi bir değeri var. İstikbalimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi iyi bir şekilde yetiştirmeyi çok önemli buluyoruz. Bu önemden hareketle gençlerimiz ve çocuklarımız için bir çok proje ve hizmetler yapıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 520 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kaynak: AA