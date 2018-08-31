Akçakoca'da gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Düzce Akçakoca'da vatandaşlar sahile akın ederek gün batımının eşsiz güzelliğini tadını çıkardı.

38 kilometrelik kumsalı, 3 mavi bayraklı plajı ile turistlerin gözde turizm alanlarından olan bölgede, gün batımını izlemek isteyen vatandaşlar liman ve kumsallara akın etti.

Liman çevresinde yürüyüş yapan yerli ve yabancı turistler, gün batımındaki kıyı balıkçılarının denizden dönüşündeki renkli görüntülerini fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Kaynak: AA