Malatyalı yaşlılar "vefa konağı"nda ağırlanacak

Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Hürriyet Parkı'ndaki eski nikah dairesini yaşlılar için sosyal tesise dönüştüren belediye, haftanın belirli günlerinde sağlık hizmeti ve danışmanlığı ile rehberlik hizmeti sunacak.

Yaşlılar çay, kahve içerek dinlenecek, kişisel bakımları yapılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Vefa Konağı projesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Proje kapsamında eski nikah dairesini, tadilatını yaparak yaşlılar için sosyal tesise dönüştürdüklerini belirten Başkan Polat, şunları anlattı:

"Yaşlılarımız buraya gelip dinlenebilecek, çay kahve içebilecek, berberde kişisel bakımlarını gerçekleştirebilecek. Burası Malatya merkezinde bir yer. Ayrıca bakıma ihtiyacı olan büyüklerimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek temizliklerini, kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Yine cuma günleri büyüklerimizi alıyoruz onlarla Malatya'nın tarihi mekanlarını geziyoruz, cuma namazı kılıyoruz, öğle yemeğini yedikten sonra tekrar mahallelerine bırakıyoruz. Büyüğe saygısı olmayan, yaşlısına sahip çıkmayan bir toplum batmış demektir. Bizim medeniyetimizde, geleneğimizde yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır ve onlara saygı gerekliliğimizdir."

"Hem Malatya'ya hem Türkiye'ye hizmet edeceğiz"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Vefa Konağı'nın çok önemli bir proje olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Hayata geçirdikleri hizmetlerle Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceklerini ifade eden Hakan Kahtalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızla hem Malatya'ya hem Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesaplarını başlarına geçirmek için gayret içerisinde olacağız" dedi.

Kaynak: AA