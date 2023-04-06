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Yaşam
AA 06.04.2023 13:38

Ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli buluyor

Ailesini depremde kaybeden Ahmet Koçak, yakınlarının evinin bahçesine kurduğu çadırda kaybettiği ailesinden kalan fotoğraflara bakarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli buluyor
[Fotograf: AA]

Hatay'da, ailesiyle yakalandığı depremde annesi, babası, 3 kardeşi ve 1,5 yaşındaki yeğenini kaybeden ve enkazdan yaralı çıkarılan 29 yaşındaki Ahmet Koçak, yakınlarının desteğiyle kaldığı çadırda hayata tutunmaya çalışıyor.

Depreme Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan 8 kişilik Koçak ailesinden 6 kişi, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Vücudunun birçok yerinde kırık oluşan, bu nedenle ayakta durmakta zorlanan Koçak, parmaklarındaki sıkıntı yüzünden mesleği berberliği de yapamaz hale geldi.

Her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışan Koçak, Antakya ilçesindeki Arpahan Mahallesi'nde yakınlarının evinin bahçesine kurduğu çadırda, kaybettiği ailesinden kalan fotoğraflara bakarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli buluyor

"Üstüme ikinci katın betonu düştü"

Koçak, sarsıntının başlamasının ardından yatağından kalkmadığını, ailesinin ise kapıdan çıktıkları sırada merdivenin çökmesiyle enkazda kaldıklarını söyledi.

Üzerine tavanın çöktüğünü ve sesini kimseye duyuramadığını ifade eden Koçak şöyle konuştu:

"Üstüme ikinci katın betonu düştü, dümdüz oldu. Yüzümde betonu hissediyorum, göğüs kafesi beton, ayaklarımın üstü beton. Belki parça parçadır, kaldırabilir miyim diye düşündüm. Bir elim dışarıdaydı, diğer elimde kontrol ettim tek betonmuş, tavan komple üstüme çökmüş." 

Koçak, artçı sarsıntılar sırasında betonun gidip geldiğini, o acıyı çok kötü hissettiğini vurgulayarak, yengesi ve kuzeninin enkaza geldiğinde dışarıda kalan dört parmağını görerek kendisini fark ettiklerini anlattı.

Onlar sayesinde molozlar arasından çıkarıldığını kaydeden Koçak, enkazdan yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldığını ifade etti.

Ailesinden geriye kalan fotoğraflarla teselli buluyor

"En azından gidenlerin arkasından bir dua edebiliyorsun"

Koçak, doktorların kendisine sporu yasakladığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İleriki zamanlarda koşmaya başlasam bile en fazla 10 dakika koşabilirmişim. Çok büyük hasar var, ayakta çok durduğum zaman sol ayağım boşa düşüyor. Kalça kemiği bir yerden kırılmamış, iki yerden kırılmamış, 37'ye ayrılmış. Göğüs kafesim şu anda üç santimetre içeride. Tam kalbimin üzerine denk gelmiş. Çok şükür, nefes alıyorsun. En azından gidenlerin arkasından bir dua edebiliyorsun. Ömrüm bu şekilde geçecek" 

Koçak, vücudunda oluşan hasardan dolayı berberlik mesleğine devam edemeyeceğini, bu nedenle hayatta kalan kardeşiyle farklı bir iş bularak geçimlerini sağlayacaklarını söyledi.

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