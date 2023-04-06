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Yaşam
İHA 06.04.2023 10:26

Babadan miras kalan yarım asırlık mesleği oğlu yaşatıyor

Hayatını kaybeden babasının dükkanının kapısını yeniden açan oğlu, babasının mesleğini yaşatmak için 3 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor.

Babadan miras kalan yarım asırlık mesleği oğlu yaşatıyor
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale’de yaşayan 53 yaşındaki Mustafa Bulut'un 50 yıldır terzi levazımat olarak çalışan babası 3 yıl önce hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden babasının mesleğini yaşatmak isteyen Mustafa Bulut, vefat eden babasının dükkanının kapısını yeniden açtı.

Yaklaşık 3 senedir baba mesleğine sahip çıkan Bulut, babasının fotoğraflarını da dükkanında sergiliyor. İşini severek yaptığını söyleyen Bulut, ölene kadar babasının mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Babadan miras kalan yarım asırlık mesleği oğlu yaşatıyor

“Baba mirası olan mesleği devam ettirmeye çalışıyorum”

Babasının ölümünden önce erkek giyimi sektöründe çalıştığını kaydeden Bulut şunları söyledi:

“Babam 2,5 sene önce vefat edince baba mirası olan mesleği devam ettirmeye karar verdim. Kırıkkale’de terzi levazımatı üzerine 53 senelik dükkanda 3 senedir çalışıyorum. Geri kalan 50 senede babam sürdürüyordu. Burada terzilere yönelik fermuar, düğme, tela, astar gibi her türlü ürünler mevcut. Babamın mirasını sahip çıkmaya devam edeceğim”

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