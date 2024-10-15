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Yaşam
TRT Haber 15.10.2024 12:00

'Aile Rehberi Sistemi' projesi hayata geçirilecek

Bakan Göktaş, 'Aile Rehberi Sistemi' projesini hayata geçireceklerini söyledi. Göktaş, "Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz" dedi. Bakan Göktaş, sosyal risk haritası çalışmasıyla ilgili pilot uygulama başlattıklarını da söyledi.

'Aile Rehberi Sistemi' projesi hayata geçirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Göktaş, 'Aile Rehberi Sistemi' adı verilen yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Göktaş, "Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Sosyal risk haritaları oluşturulacak

Aileye yönelen risk ve tehditlere karşı koruyucu çalışmaları anlatan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane; kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek" dedi.

Bakan Göktaş, risk haritasıyla ilgili pilot çalışma başlattıklarını söyledi.

Göktaş sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek"

ETİKETLER
Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Mahinur Özdemir Göktaş
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