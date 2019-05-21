Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Ege Bölgesi'nin en yüksek dağlarından birinin eteklerinde yer alan Karapınar Şelalesi, gürül gürül akan suyuyla ziyaretçilerine ağaçlar arasında gizli kalmış güzellikler sunuyor.

Kütahya'ya 95, Uşak'a 60 kilometre uzaklıktaki Gediz, sahip olduğu zenginliklerle özellikle kış mevsiminde doğa tutkunlarından ilgi görüyor.

İlçe sınırları içinde kalan ve İç Batı Anadolu'nun en yüksek dağı olan 2 bin 312 metre rakımlı Murat Dağı, ilkbaharın sonuna yaklaşılan şu günlerde ayrı bir güzelliğe büründü.

Yükseklerde henüz erimemiş karların beyazlığı, dağın kurşuniliği ve ağaçlarındaki yeşilin binbir tonuyla bölge renk cümbüşünü andırıyor.

Eşsiz doğal güzelliklerin içinde, doğa tutkunlarının olduğu kadar kayakçılar, yamaç paraşütçüleri, doğa sporları sporcularının, izcilerin tercih ettiği Murat Dağı, saklı güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Sıralı Şelale

Murat Dağı'nın zirvesinden ağaçların arasından süzülerek basamak basamak inen, yörede bu özelliği nedeniyle "Sıralı Şelale" olarak da bilinen Karapınar Şelalesi, her mevsim ayrı güzellikler sunuyor.

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, ilçenin muhteşem zenginlikleri barındırdığını söyledi.

Şelalenin dağın turizme açılabilecek önemli özelliklerinden olduğunu belirten Önder, "Karapınar Şelalesi, Murat Dağı'nın büyüleyici ve pek bilinmeyen saklı değerlerden biri. Murat Dağı'nın zirvelerine doğru, ağaçların arasından çıkan çok güzel bir şelale. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA