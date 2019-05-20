Mersin'de "Martılar" adı verilen bisikletli polis timleri, sahil şeridinde göreve başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle yoğunluğun arttığı bölgelerde görev almaları amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce, bisikletli polis timleri oluşturuldu.

Timler 15 polisten oluşacak

Özel kıyafetlerle donatılan, "Martılar" isimli timler, vatandaşların yoğunluklu yürüyüş yaptığı sahil bandı, yeşil alanlar ve park çevrelerinde devriye gezecek.

Atatürk Parkı, Balıkçı Barınağı, Adnan Menderes Bulvarı, Marina, Mezitli sahil şeridi ve Soli Pompeipolis Antik Kenti boyunca görev yapacak 15 polisten oluşan timler, olaylara anında müdahale edecek.

Kent sakinleriyle iç içe olacak olan timlerin kapkaç ve benzeri olaylara müdahalede de kullanılması planlanıyor.

Kent sakinleri ise bisikletli polislerin emniyeti daha da artıracağı görüşündeki düşüncelerini dile getirdiler.

Kaynak: AA