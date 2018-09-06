Ağaç parçalarına şekil vererek maketler yapıyor

Zonguldak'ta ahşap parçalarına şekil veren Muhammet Akçadoğan, zamanının büyük bir bölümünü geçirdiği atölyesinde çeşitli maketler yapıyor.

Dut, ceviz, kayın ve erik gibi ağaç parçaları kullanıyor

Muhammet Akçadoğan, dut, ceviz, kayın ve erik gibi çeşitli ağaç parçalarından ürettiği eserlerinin sayısını artırarak, ulusal düzeyde sergi açmayı hedefliyor.

Akçadoğan, uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkan eserlerinin ilgi görmesinden mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bölgemizde kaliteli ağaçlar var. Dut, ceviz, erik ağaçlarından faydalanıyorum. Eserleri ortaya çıkarırken bazı zamanlar talep geliyor. O insanların ruhuna hitap edecek pozisyona gelene kadar uğraşıyorum. Tabii biraz zahmetli oluyor. Mesela hazırda olan bir şeyi yapabilmek kolaydır ama anlatılmakla veya resimle yapmak biraz daha zor oluyor. O kişiyle görüşerek isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum."

"İşimle ilgilenirken saatler az geliyor"

Muhammet Akçadoğan, her türlü şarta rağmen üretmenin değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretmek için yaş önemli değil, eliniz ayağınız tuttuğu müddetçe bir şeyler üretmek gerekiyor. İnsan yaşamı üretkenlik üzerine kurulduğu için her yaş önemlidir. Yaşınız 70 veya 80 olmuş fark etmez. Eliniz bir şeyleri çevirebiliyorsa yapmalısınız. Ben geceleri yatarken düşünürüm, 'Yarın ne yapmam gerekiyor?' diye. Bir ürünü gece tasarlarım, sonra gündüz gelip uygulamaya koyarım. Uygulamaya koyduğum ürün belki bir günde belki bir ayda ortaya çıkar ama mutlaka bir şeyler çıkıyor ve bunun için beyninizi yormanız gerekiyor. Bu yaşam tarzınızda sizi atılgan ve çevik yapıyor. Bu işi yaparken kendimi güçlü ve sanki 20 yaşındayım gibi hissediyorum. İşimle ilgilenirken saatler az geliyor. Bir işi yaparken 10 saat geçmiş ben hala onunla uğraşıyorum."

İstanbul veya Ankara'da sergi açmayı hedefliyor

Akçadoğan, saz, gemi, gitar, otomobil, deniz feneri gibi maket çalışmalarının yanı sıra döküm yardımıyla uyumlu hale getirdiği madenci heykeli çalışmalarının ilgi gördüğünü söyledi.

Muhammet Akçadoğan, yerel düzeyde sayısız sergi açtığını ancak ulusal düzeyde bir sergisinin bulunmadığını, yakın zamanda İstanbul veya Ankara'da bir sergi açma hedefinin olduğunu belirtti.

Kaynak: AA