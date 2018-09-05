"Göçmen Kuşları Projesi" ile işçi çocuklarına eğitim verildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Tarım İşçisi Konaklama alanında Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 3 ay önce başlatılan proje kapsamında tarım işçisi anne ve babalar çalışmak için tarlaya giderken, çocuklara da sanat ve bilim yuvası adı altında oluşturulan 2 çadırda sanatsal ve bilimsel eğitim verildi.

Öğrenciler çeşitli deneyler yapıp teleskopla ay ve yıldızları izlerken, sanat yuvasında ise el işi ve resim yaparak yaz tatillerini değerlendirdi.

Kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunda ise sabah çalışmaya giden 5 kadın akşam saatlerinde ders alarak okuma yazma öğrendi.

Tarım işçilerinin memleketlerine dönüşlerinin başlamasıyla birlikte proje tamamlanırken, çocukların yaptıkları resim ve el işi çalışmaları sergilendi.

Projede yer alan çocuklara ve okuma yazma öğrenen kadınlara sertifika verildi.

Projenin kapanış programına Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, il müdürlüğü görevlileri tarım işçileri ve çocukları katıldı.

Kaymakam Dursun, İl Müdürü Neşeli ve projede yer alan görevliler tarım işçileri ile davul zurna eşliğinde halay çekti.

"Kitapla tanışmalarını sağlamaya çalıştık"

Program açık hava sinemasında oynatılan "Ayla" filminin izlenmesiyle sona erdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Neşeli, Yozgat'a her yıl çeşitli illerden mevsimlik tarım işçilerinin geldiğini söyledi.

İl müdürlüğü olarak hem kadının desteklenmesi, hem de çocukların diğer akranlarıyla beraber eşit şekilde gelişmesi için program yaptıklarını anlatan Neşeli, "Anne ve babalar tarlada çalışırken, çocuklar da bizim hazırladığımız çadırlarda eğitim aldılar. Burada gezici sinema ile, gezici kütüphane ile film izlemeleri, kitapla tanışmalarını, kitap okumalarını sağlamaya çalıştık." dedi.

Tarım işçisi anne Ayşe Birinci de, kendilerin tarlaya çalışmaya gittiğinde çocukların çadırlarda kalıp eğitim aldığını belirterek, eğitim veren öğretmenlere teşekkür etti.

Müslim Turgutalp ise, yapılan programın çok güzel olduğunu belirterek, "Eğlendik, çocuklar film izledi. Çocukların bir çoğu belki de ilk defa bir sinema gördü." diye konuştu.

Gökhan Kabal da, hazırlanan Göçmen Kuşları Projesinin tamamlandığını belirterek, "Biz de görevlilere teşekkür ediyoruz. Bugün misafirlerimize çiğ köfte yapıp ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA