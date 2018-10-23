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Afyonkarahisar'da 30 yıllık ustanın seyyar pide fırını

Afyonkarahisar Sandıklı'da bir pide ustası, kamyonet kasasını pide fırınına çevirdi. Pide ustası, seyyar pide fırınıyla köylerde ve semt pazarlarında gezip sıcak pide satıyor.

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Afyonkarahisar Sandıklı'da pazarın yanına çekmiş bir kamyonet ve tepesinde bir baca. 

Bu kamyonet 30 yıllık pide ustası Hasan Kocatürk'ün ekmek teknesi. Sıcak pideyi halkın ayağına götürmeyi hayal eden Hasan Kocatürk sonunda hayalini gerçekleştirdi, bir kamyon kasasını pide fırınına çevirdi.

Pideyi kamyonetinde hazırlayan ve 300 derecelik odun ateşinde pişiren Kocatürk, düğün ve cenazeler için de pide hazırlıyor.

Hasan Kocatürk aynı zamanda, müşterisini kamyonetin yanına koyduğu masalarda ağırlıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seyyar pide fırını, sandıklı, pide, afyonkarahisar
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