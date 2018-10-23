Emekleyerek gittiği spor salonundan yürüyerek çıktı

İstanbul Akşemsettin İlköğretim Okulu 7. sınıfta okuyan ve Suriyeli savaş mağduru bir ailenin çocuğu olan doğuştan yürüme engelli 13 yaşındaki Zeynep Sido, bugüne kadar emekleyerek sürdürdüğü hayatındaki zorunlu ihtiyaçları, annesinin yardımıyla giderdi.

6 aylık tedavi sonrası yürümeye başladı

Maddi imkansızlıklar nedeniyle bugüne kadar kapsamlı bir tedavi görmeyen Sido için çare arayan ailesi, Bağcılar Belediyesine başvurdu.

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonuna kaydı yapılan Zeynep Sido, spor eğitmeni Ayşe Aydın'ın yardımıyla klinik fitness çalışmalarına katıldı.

Küçük Zeynep, burada 6 ay süren tedavi sayesinde şimdi yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Zeynep'e abla şefkatiyle yaklaştım"

Spor Eğitmeni Ayşe Aydın, Zeynep'in 6 ay önce buraya annesinin kolları arasında ve oturduğu yerden kalkamayacak bir şekilde geldiğini anlatarak, Zeynep'e hocadan öte abla şefkatiyle yaklaştığını söyledi.

Sido'nun ilk geldiğinde çok mutsuz ve motivasyonunun düşük olduğunu belirten eğitmen Aydın, şunları anlattı:

"Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama yüzü bir türlü gülmüyordu. Öncelikli olarak moralini düzeltmemiz gerekiyordu. Kıyafeti ve ayakkabıları spora uygun değildi. Kendisine eşofman ve spor ayakkabı temin ettim. O andan sonra morali düzeldi, motivasyonu yerine geldi. Salondaki diğer kadınlar da alkışlarıyla ve sözleriyle ona destek verdiler. Zeynep öz güvenini de artırınca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Zeynep’e fizik tedavi uyguluyoruz. Alt ve üst refleksler zayıftı, sağ kolunda his kaybı, sol ve sağ ayağında içeri basmalar vardı. Biz bunları klinik fitnessle toparladık. Artık destek almadan kimseye tutunmadan yürüyebiliyor."

"Hedefim koşmaya başlamak"

Emekleyerek geldiği salonda uygulanan tedavi sonucu yürümeye başlayan küçük Zeynep de "Tek başıma evden çıkamıyordum. Annem bana yardım ediyordu. Artık tek başıma hareket edebiliyorum. Spor yapıyorum. Şimdi yeni hedefim koşmayı başarmak. Koşmayı ve arkadaşlarımla gezmeyi çok istiyorum. Malatya’da öğretmen ablamın yanına gidip onunla gezmek istiyorum" dedi.

Kaynak: AA