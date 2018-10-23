Evinin balkonunu hediyelik eşya atölyesine dönüştürdü

Çorum Alacahöyük köyünde işlettiği kahvehaneden emekli olan üç çocuk babası 64 yaşındaki Nihat Kaplan, 5 yıl önce izlediği belgesellerden ahşap figürler yapmayı öğrendi.

Evinin balkonunda küçük bir atölye oluşturdu

Evinin balkonunda oluşturduğu küçük atölyede ahşaptan çeşitli figürler yapmaya başlayan Kaplan, zamanla kendini geliştirdi.

Kaplan, önce hobi amaçlı yaptığı çeşitli figür ve maketler beğenilince bunları hediyelik eşya olarak satmaya başladı.

Bu konuda hiç eğitim almayan Kaplan, alet olarak da sadece bir mengene ile testere kullanıyor.

Hobi olarak başladı, şimdi kazanç elde ediyor

Nihat Kaplan, emekli olduktan sonra hobi olarak ağaç oymacılığı yapmaya başladığını söyledi.

İzlediği belgesellerde insanların ağaç oymacılığı yapabileceğini gördüğünü belirten Kaplan, "Bir mengene ve bir testere ile ağaçlar alıp yapıp bozdum, yapıp bozdum. Sonra yavaş yavaş figürleri ortaya çıkarmaya başladım" dedi.

Kaplan, Alacahöyük'ün tarihi ve turistik bir yer olduğuna işaret ederek, yaptıklarını yoldan geçenlerin görüp beğendiğini, böylece bunları satmaya başladığını belirtti.

Bu işe hobi olarak kendisini oyalamak için başladığını söyleyen Kaplan, şunları anlattı:

"Vatandaşların talep etmesi üzerine satış da yapmaya başladım. Yaptığım eserlerin belli bir fiyatı yok. Ağaç masrafını ortaya koyuyorum, bu kadar eder diye kendi kendime fiyat biçiyorum. Bana, 'Şu fiyata olmaz mı?' diye soranları da kırmıyor, veriyorum."

Kaynak: AA