"Afyonkarahisar mutfağı" konusunda çalışan ekibin "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" ile ilgili uzun süren uğraşları başarıyla sonuçlandı.

Kentin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile patatesli köy ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yönünde ilerliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Marka şehir olma yönünde ilerliyor"

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar mutfağının UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi.

Valilik, belediye başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansının birlikte kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu anlatan Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar mutfağının UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri tescillenmiş oldu. Artık, Afyonkarahisarımız marka şehir olma yönünde ilerliyor. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz."

Gümüşhan, Afyonkarahisar mutfağı ile ilgili çalışmalara katkı vermeye devam edeceklerini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Termal turizm kentleri arasında da önemli bir merkez

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise, kentin daha önceden Termal Kentler Birliğine de dahil edildiğini, dünyada termal turizm kentleri arasında da önemli bir merkez haline geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisarımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık."

Kaynak: AA