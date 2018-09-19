Afrin gazisinin vatan aşkı

Suriye’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 22 Mart'ta teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Hasan Muhammed Çeçen iki bacağını diz altından kaybetti.

Hastanedeki tedavisinin ardından Mayıs ayında Tokat'ın Turhal ilçesindeki babaevine dönen Çeçen'in tedavisi sürüyor.

Çeçen, Afrin'de yaralandığı operasyon sırasında 4 arkadaşının şehit olduğunu söyledi.

Olay günü kandil olduğunu belirten Çeçen, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Hepimiz ailelerimizi aradık. Patlama sonrası ben gazi oldum. 4 arkadaşım ise şehitlik mertebesini gördü. Vatana iki bacağım değil canım feda olsun. Vatan sevgisi bizde her şeyden önce gelir. Bugün Gaziler Günü. Bizler gazi olduk ama şehit olmak isterdik. Türk milleti şehit olur, gazi olur asla vatanını böldürtmez. Operasyon sonunda Suriyeliler çok teşekkür etti. İnsanlar mağdur, biz ne kadar şükretsek azdır."

Çeçen, Türkiye'nin dünyanın her yerindeki mazlumların yardımına koştuğuna dikkat çekti.

"Hastaneden çıkarken, 'Tez protez bacağımı takın ben askere gitmek istiyorum.' dedim. Kandil'e Türk bayrağı dikilirken onların arasında olmak isterdim. Niye? Vatan, içimizdeki sevgi o. Allah devletimize, Cumhurbaşkanımıza zarar vermesin."

Turhal ilçesinde yaşadığını, vali, kaymakam ve belediye başkanının kendisini yalnız bırakmadığını vurgulayan Çeçen, "Devletimiz şehidinin ailesine ve gazisine sahip çıkıyor. Kimin sayesinde? Cumhurbaşkanımızın sayesinde. Terörü savunanlara hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA