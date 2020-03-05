12 yaşındaki Afgan uyruklu Menice Arapzade, ailesi ile birlikte Edirne'den Yunanistan'a geçti. 5 kişilik Arapzade ailesi, Yunan güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Menice Arapzade, annesinden, babasından ve kardeşlerinden koparıldı. Başka bir göçmen grubuna dahil edilerek Türkiye'ye gönderildi.

Edirne'de 5 gün boyunca ailesini arayan Menice'ye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı. Menice Arapzade, yetkililerin çabası ile babası Seyit Arapzade'ye kavuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Geceler babam olmadan çok zor geçti"

Türkiye'de kendisine çok yardım edildiğini ve yüzünün güldüğünü belirten Arapzade, "Geceler babam olmadan benim için çok zor geçti. Her çocuk anne ve babasının yanında olmalı. Çünkü böyle mutlu olurlar. Kimse anne ve babasını kaybetmesin. Her çocuğun anne ve babasının yanında mutlu olacağına eminim" dedi.

Günlerdir kızını arıyordu

Baba Seyit Arapzade ise günlerdir kızını aradığını, Türkiye'nin kendilerine her türlü desteği ve yardımı verdiğini ifade ederek, "Devlete çok teşekkürler. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da kayıp olan Menice'yi babasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tüm ekiplerin seferber olup Arapzade ailesinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.