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Yaşam
TRT Haber 06.02.2024 13:22

Adıyaman'ın güzel yürekli adamı: İmkanım olsa daha fazlasını yapardım

Adıyamanlı Sami Ünsal, asrın felaketinin hemen sonrasında afet bölgesine koşan arama kurtarma ekiplerine yardım etmiş, hasar alan evinin bahçesindeki tulumba ve tuvaleti ekiplerin kullanımına açmıştı. Temiz su bulmanın güç olduğu o günlerde ekiplere destek olmuştu. Sami Ünsal, geçen bir yılın ardından yeni hayatına alışmaya çalışıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Onu depremin ilk günlerinde hasarlı evinin bahçesinde bulunan tuvalet ile tulumbayı, arama kurtarma ekipleri ve depremzedelerin kullanımına açarken tanımıştık.

Adıyamanlı Sami Ünsal, depremin ardından şehirden ayrılmayıp memleketini tekrar ayağa kaldırmak için çabalayanlardan...

Ünsal, bir yıl boyunca zor zamanlar geçirdi.

Şimdi ise ailesiyle birlikte yeni evlerinde, hayatlarına yeni birer sayfa açtılar.

Adıyaman'ın güzel yürekli adamı: İmkanım olsa daha fazlasını yapardım

"Elimizden gelen oydu"

Bir yıl öncesine geri döndüğünde o günleri tekrar yaşıyor Sami Ünsal...

Depremin ardından evleri hasar alınca ailesini köye götürdüğünü anlatıyor. Ünsal döndüğünde ise karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradığını söylüyor:

“Ben eve geldim. Baktım orada AFAD görevlileri falan var. Camide su yok. Bu kadar insan burada. Yardım için gelmişler. Lavabolar yok, sular yok. Bu vatandaşlar ne yapacak? O an aklıma geldi. O an elimizden gelen oydu.”

Adıyaman'ın güzel yürekli adamı: İmkanım olsa daha fazlasını yapardım

"Çabalıyoruz"

Adıyaman’da hayatın normale dönmeye başladığını belirtiyor Sami Ünsal.

“Ayakta kalmak için uğraşmamız gerek” sözleriyle yaşam azmine vurgu yapıyor.

“Şehrimizi tekrardan canlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Herkes çaba gösteriyor. İnşallah o günleri tekrardan görürüz” diyor.

"Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle"

Sami Ünsal 30 yıldır birlikte yaşadığı dostlarının, yakınlarının birçoğunu kaybetti. 

Hayatta kalanları ise bir yıl sonra ilk defa gördü.

“Mahalle kültürü vardı. Birlikte sohbetler yapardık. Ortam güzeldi. O günleri özlüyoruz” diyerek eski günleri hatırlıyor.

Adıyaman'ın güzel yürekli adamı: İmkanım olsa daha fazlasını yapardım

Gelecek için daha güzel bir Adıyaman hayal ediyor Sami Ünsal.

Kent olarak çok zor günler geçirdiklerini, böyle büyük bir afeti bir daha kimsenin yaşamamasını diliyor:

“Geleceğimiz inşallah daha aydınlık olur, daha güzel günlerde buluşuruz.”
 

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