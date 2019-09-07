Adıyaman'da yaşayan Gaffari Aşık, evinin bahçesinde bitkin ve yaralı halde farklı türden bir kuş olduğunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı belirlenen kuşa yardım etmeye çalışan Aşık, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, yaralı kuşun nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu belirledi.

Göç ederken bitkin ve yaralı düştüğü düşünülen kuş, tedavi için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Hint gölet balıkçıl kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA