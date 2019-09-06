Türk bilim insanları Bursa İznik'te önemli bir keşfe imza attı. Kaya parçalarında milyonlarca yıl öncesine ait fosilleşmiş deniz canlıları tespit edildi.

Bilim İnsanı Prof. Dr. Demir Altıner:

"Burada gördüğümüz kayalar en yaşlı kayalar. Tahminimiz 300 milyon sene önce çökelmiş bu kayalar. O zaman bu bölge derin bir denizmiş. Aslında karmaşık bir tarihçesi var bizde bunu çözmeye çalışıyoruz."

Türk bilim insanları, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı desteğinde Abdulvahap tepesindeki kayalık bölgede uzun süredir çalışma yürütüyor. Amaç, bölgenin geçmişini araştırmak.

Keşif, İznik bölgesinde derin bir denizin varlığına işaret

Bilim İnsanı Prof. Dr. Demir Altıner:

"Tarihçiler vesikalara bakarak geçmişi araştırıyorsa biz de kayalara bakarak bölgenin yüz milyonlarca yıl geçmişini araştırıyoruz. Burası ne zaman kara, ne zaman deniz ve ne zaman yükselmiş, ne tür canlılar yaşamış. Bunları araştırıyoruz."

Bilim İnsanı Prof. Dr. Aral Okay:

"Türkiye´deki bütün kayalar sınıflandırılmış vaziyette. Ancak, İznik bu açıdan çok az bilinen bir bölge. Onun için burada çalışma yürütüyoruz"

Keşif, İznik bölgesinde derin bir denizin varlığına da işaret ediyor.

Haber: Hayri Şen