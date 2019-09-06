Körfez Sportif Havacılık Kulübü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde 90 çocuk ve 10 Kıbrıs gazisi, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan havalanan uçuş okullarına ait uçaklara bindirildi.

Edremit ilçesinde eğitim uçakları ile yapılan uçuşlarda çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gaziler ise 45 yıl önceki anılarını yeniden yaşadı.

"Çok güzeldi, çok heyecanlıydı"

Yaklaşık 3 saat süren uçuşlar sonrasında uçağa binen çocuklardan İkra Korkmaz, “Uçtuğum için çok mutluyum. Çok hoş bir histi. Daha önce ilkokuldayken babama en büyük hayalimin uçmak olduğunu söylemiştim. O da yine burada uçmamı sağlamıştı” dedi.

Kıbrıs gazisi dedesi Ali Çakır ile aynı uçakla uçan Gizem Çakır, uçacağa binmenin çok güzel olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bugünü bekliyorduk. Dedemle beraber 10-15 dakika gezindik. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı, çok keyif vericiydi. Çok teşekkür ederiz.”

Kıbrıs gazisi Ali Çakır ise hislerini şöyle anlattı:

“Kıbrıs Harekatı'ndaki uçaklarımızın önce saman çuvalı atıp sonra da mermi atmasını hatırladım ve bugün uçağa bindiğimde o görüntüler gözümün önüne geldi. 45 yıl öncesinin heyecanını yaşadım."

"20 uçakla bu uçuşları yapıyoruz"

Çocukların uçurulmasında yer alan Körfez Sportif Havacılık Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yarımcısı Mustafa Gürer, 100 kişinin uçurulduğunu söyleyerek, şunları anlattı:

“20 uçakla bu uçuşları yapıyoruz. 2 kişilik eğitim uçakları ile oluyor genelde bu uçuşlar. Uçuşları büyük bir meydan turu şeklinde yapıyoruz. Uçaklar 5-6 millik yarıçap içinde uçup geliyor. Kıbrıs gazilerimizi de uçurduk. Onları yanlarında birer çocuk ile uçurduk.”

Kaynak: AA