Dünya çapındaki yayınlarıyla tanınan Fransız yayınevi Hachette, "20'nci Yüzyılın En Büyük Devlet Adamları" başlığı altında topladığı koleksiyonda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de yer verdi.

Yayınevi, "Dünyayı Değiştirdiler" koleksiyonunun 29'uncu kitabını Mustafa Kemal Atatürk'e ayırdı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 28 Ağustos'ta satışa sunulan kitap, büyük bir ilgiye karşılaştı. Özellikle internet üzerinden yapılan siparişlerde rekor kırıldı, baskı kısa sürede tükendi.

İnternet üzerinden sipariş vermek için ilgili siteye girenler, kitabın altında "Tükendi" ibaresiyle karşılaşıyor. Yayınevi bir hafta geçmeden ikinci baskıyı yapmak zorunda kaldı.

Dünyayı değiştiren liderlerin ayrı ayrı ele alındığı koleksiyonda, Charles de Gaulle'den Nelson Mandela'ya, Stalin'den Gandi'ye kadar 20'nci yüzyılın önde gelen liderleri yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber