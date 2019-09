Çağdaş sanat alanında sürdürülebilir üretim ve sergileme altyapısı sunmak için 8 yıl Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 35 sergiyle hizmet veren Arter'in yeni binası, 13 Eylül'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İngiliz mimarlık ofisi Grimshaw Architects'in tasarladığı Dolapdere'deki bina, 7 açılış sergisiyle sanatseverleri ağırlayacak.

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter'in yeni mekanı, Sevgi Gönül Oditoryumu’nda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

"Saat Kaç?", "Kelimeler Pek Gereksiz", “Beyazımtırak”…

Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter koleksiyonundan oluşturulan "Saat Kaç?" sergisi, bellek, zaman ve mekan kavramları etrafında şekillenirken, Selen Ansen'in küratörlüğünde hazırlanan "Kelimeler Pek Gereksiz" başlıklı koleksiyon grup sergisi de jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor.

Koleksiyonunda bin 300 eser olan Arter'in açılış programında yer alan Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976'da hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiriyor.

"Beyazımtırak" sergisi ise, Ayşe Erkmen'in 1970'lerden bu yana süren sanatsal üretim içinden seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri buluşturuyor.

Rosa Barba'nın 2010-2015'te müze depolarında çektiği 3 filmden oluşan "Gizli Konferans" başlıklı yerleştirmesi ve İnci Furni'nin "Bir An İçin Durdu" başlıklı kişisel sergisi, Arter'in açılış işleri arasında.

Dışarıdaki rüzgarın hızı ve yönüne göre hareket eden piyanolar

Celeste Boursier-Mougenot'nun "offroad, v.2" başlıklı ses yerleştirmesi, dışarıdaki rüzgarın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket eden 3 kuyruklu piyanodan oluşuyor.

Piyanoların hareketini ve bunun sonucu mekanı saran sesi etkileyen rüzgargülü (anemometre), binanın dördüncü katındaki terasta görülebiliyor.

Küratörlüğünü Selen Ansen’in yaptığı offroad, v.2 sergisi, 15 Aralık’a kadar Arter Karbon’da olacak.

Film gösterimleri olacak

İlk 4 ay Arter'de yer alacak sanatçılar arasında Aydın Esen, Portrait and a Dream, Elif Çağlar Quartet, Can Çakmur, In Hoodies, Emin Fındıkoğlu Beşlisi ile Tolgahan Çoğulu ve Sinan Ayyıldız Duo da var.

Arter, sahne sanatları, klasik, çağdaş ve elektronik müzik, film, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok disiplinin yenilikçi örnekleri ve nitelikli yorumlarına yer verecek.

Jonas Mekas Retrospektifi’yle 22 Ekim'de başlayacak "Film Programı", 1 hafta boyunca sanatçının neredeyse tüm üretimini izleyicilerle buluşturacak. Jonas Mekas toplu gösteriminin ardından Arter'in koleksiyon sergilerine uygun hazırlanan bir içerikle devam edecek Film Programı, Agnes Varda, Chantal Akerman, Alain Resnais, Chris Marker, Laurie Anderson, Apichatpong Weerasethakul gibi yönetmen ve sanatçıların filmlerinden örnekleri bir araya getirecek.

"Öğrenme Programı" kapsamında kamuya açık düzenlenecek konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turları düzenlenecek. Bunun yanı sıra "Gençlik Konseyi" ve "Arter Araştırma Programı" adıyla 2 uzun soluklu program hayata geçirilecek.

Arter, sergi programı etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan yayınlar sunmayı da sürdürecek. Yeni binadaki yayın programı, sanatçılar ve sergilere odaklı yayınların yanında Arter Koleksiyonu’na odaklanan Arter Yakın Plan ve Arter Arka Plan başlıklı 2 yeni kitap dizisiyle başlıyor.

6 bin yayınlı kütüphane

Arter Kütüphanesi’nde ise çağdaş sanat alanında temel kaynaklara, Arter’in programları bağlamında sürekli güncellenen içeriğe ve süreli yayınlara yer veriliyor. Açılış itibarıyla koleksiyonunda yaklaşık 6 bin yayın olan kütüphanenin asma katındaki çalışma masaları rezerve edilerek araştırmacılar tarafından kullanılabilecek. Kütüphane, küçük okuma grupları, konuşma ve dinleti gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

4 bin metrekarelik sergileme alanına sahip binada ayrıca yurt içi ve dışından sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi, bir kafeterya ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir de arka bahçe var.

Güneşle etkileşen cephe tasarımı

Yeşil alan, yükseltili havuzlar ve bankları içine alan peyzaj özellikleriyle ziyaretçileri karşılayan Arter’in cephesi, cam takviyeli betondan yapılmış düzlemlerden oluşuyor. Üç boyutlu dışbükey ve içbükey baklava biçimli panellerden oluşan düzlemler, el yapımı sırlı seramik yüzeylerle tamamlanıyor.

Güneş gün boyu hareket ettikçe ışık ve gölge her bir düzlemin farklı yüzeylerinde toplanıyor ve seramik yüzeylerden gökyüzünü yansıtıyor.

Uzaktan bakıldığında ise bina, yansıtıcı yüzeyler sayesinde zengin bir ışık, renk ve doku paleti şeklinde görülüyor. Böylece binanın tasarımı katmanlı yapısıyla bir yandan çağdaş mimariyle diğer yandan da içinde bulunduğu şehrin mimari gelenekleriyle diyalog kuruyor.

2 Ocak'a kadar herkes için ücretsiz

Arter sergilerine giriş, 2 Ocak 2020'ye kadar herkes için ücretsiz.

24 yaş ve altındaki ziyaretçiler ise sürekli ücretsiz ağırlanacak.

Üyelik sisteminin de hayata geçirileceği Arter, perşembe günleri ücretsiz gezilebilecek. Perşembe günleri öğle buluşmalarında sanatçılarla bir araya gelinebilecek.

Ulaşımda kolaylık sağlamak adına, yakın zamanda binadan İstiklal Caddesi’ne giden servisler de olacak.

Mahalleli için "Komşu Kart" uygulaması

Arter, mahalleli için bir de "Komşu Kart" projesi düşündü. Bu kartla bölgede yaşayan ve çalışan herkes müzeyi ücretsiz ziyaret edebilecek.

Arter’in yerine "Meşher"

İstiklal Caddesi’nde 8 yıl boyunca Arter’e ev sahipliği yapan Meymenet Han, varlığını Vehbi Koç Vakfı’na bağlı yeni bir sanat ve kültür kurumu olarak “Meşher” adıyla sürdürecek. Osmanlı Türkçesi’nde “sergi mekanı” anlamına gelen Meşher, Orta Çağ’dan günümüze uzanan geniş zaman dilimi içinde, seramikten avangart resme, fotoğrafçılık tarihinden tasarıma, çok çeşitli konulara odaklanan kapsamlı programlaması ve disiplinler arası yaklaşımıyla Türkiye’nin önde gelen sanat kurumları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Meşher’in 13 Eylül’de açılacak “Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa’dan Çağdaş Seramik” başlıklı ilk sergisi ise, geçmişten günümüze anlatılan hikayelerden ilham alan seramik eserler ile kil ve toprağın insanlık tarihindeki izini sürüyor.

Açılış sergisi, 22 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Ziyaret, etkinlik ve sergi turlarının ücretsiz olacağı Meşher, pazartesi hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

Kaynak: TRT Haber