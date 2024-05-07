İngiltere'deki SOAS Üniversitesi de Filistin'e destek eylemlerine katıldı

Dünyanın alanında önde gelen okullarından Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'nun (SOAS) öğrencileri, ana kampüste üniversitenin İsrail kurumları ve İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkisini kesmesi talebiyle eylem başlattı.

Öğrenciler, geceyi okul bahçesinde kurdukları çadırlarda geçirdi.

Üniversite bahçesindeki çadırda kalan SOAS mezunu İbrahim Abul Essad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'le işbirliklerini sürdüren SOAS'ın diplomasını taşıdığı için utandığını söyledi.

Filistin asıllı Abul Essad, "SOAS bana ne cüretle Güney Afrika'nın bağımsızlığını kazanmasını, Vietnam'daki Tet harekatını öğretebilir? Onun yerine bizi, öğrencileri, ailelerini kaybeden ve bu soykırıma son verilmesini isteyen Gazze'deki Filistinlileri şeytanlaştırıyorsunuz." diye konuştu.

SOAS'ın sömürgeci geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Abul Essad, "Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu olarak orta ve üst sınıftan insanlara Doğu ve Afrika'yı öğretmek için kuruldu. Belli ki SOAS, İsrail'i destekleyerek hala sömürgeci geçmişinin yolundan gidiyor." dedi.

Abul Essad, öğrencilerin üniversiteden taleplerine de değinerek, "SOAS, birçok İsrail üniversitesi gibi işgal edilmiş Filistin topraklarında kurulan Hayfa Üniversitesiyle işbirliği içinde. Sadece SOAS'ın değil tüm İngiltere'deki üniversitelerin bu okullarla işbirlikleri var." ifadelerini kullandı.

Hayfa Üniversitesiyle işbirliğinin sona erdirilmesi talebini dile getiren Abul Essad, Gazze'deki üniversitelerin yok edilmesine karşı tüm SOAS ve akademi dünyasının sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Abul Essad, SOAS'ın İsrail'le ilişkilerin kesilmesi için tüm işbirliği içinde olduğu kurum ve şirketlere baskı yapması gerektiğini de ifade etti.

"Filistinlilerin ne hissettiğini hayal dahi edemeyiz"

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Enes isimli bir arkadaşından da söz eden Abul Essad, 7 Ekim'den sonra evini kaybeden ve çadırda yaşamak zorunda kalan arkadaşının 2 ay İsrail cezaevlerinde tutulduğunu ve işkence gördüğünü aktardı.

Abul Essad, "Hiçbirimiz çadırda kalmak istemiyoruz. Ancak çadırda kaldığımızda Filistinlileri düşünüyoruz ve bu bizi daha mütevazı hale getiriyor. En azından geceyi huzurlu geçiriyoruz ancak Filistinlilerin ne hissettiğini hayal dahi edemeyiz." dedi.

"Yönetim taleplere yanıt vermedi"

Okul bahçesinde kurdukları kampta "Foxglove" adıyla tanınan ABD'li öğrenci ise SOAS'ın işbirliği içinde olduğu Hayfa Üniversitesinin İsrail ordu mensuplarını yetiştiren okullardan biri olduğunu söyledi.

Gerçek kimliğini belirtmek istemeyen Foxglove, SOAS'ın beyaz fosfor üreticisi Albamarle şirketiyle de işbirliği içinde olduğunu belirterek, okulun Gazze'de işlenen suçlara finansal olarak ortak olduğunu vurguladı.

Foxglove, "Tüm taleplerimiz 7 Ekim'den önce ve sonra yönetime iletildi ancak yönetim, tüm eylemlere, protestolara ve dilekçelere rağmen bu taleplere yanıt vermedi. Bu nedenle işler bu noktaya geldi." diye konuştu.

Öğrenciler ABD'deki üniversite eylemlerine katılarak çadır kurmuştu

İngiltere'nin önemli okulları arasında yer alan University College London’ın (UCL) öğrencileri, ABD'de, Columbia Üniversitesinde başlayan ve birçok üniversiteye yayılan Filistin destekçisi gösterilere katılarak ana kampüs bahçesinde çadırlar kurmuştu.

Okul da mayıs ayının başında başlayan eylemler nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdıklarını duyurmuş ve kimlik kartı olmayan öğrenci ve çalışanların kampüse girişine izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Londra Üniversitesinin Goldsmiths Kolejinde 5 hafta boyunca Filistin'e destek için düzenlenen kütüphanedeki oturma eylemi ise okul yönetiminin öğrencilerin taleplerini karşılamak için çaba gösterme sözü vermesi üzerine 3 Mayıs'ta sona ermişti.

Goldsmiths yönetimi, okulun etik yatırım politikasını gözden geçireceğini, Filistinli öğrencilere lisans bursu tahsis edeceğini duyurmuştu.

Okul ayrıca bir konferans salonuna, İsrail tarafından öldürülen Al Jazeera'nin Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin adının verilmesi için sunulan teklifin destekleneceğini de bildirmişti.

İngiltere'de aralarında Cambridge ve Oxford üniversitelerinin de bulunduğu 14 üniversitede aktif eylemler devam ediyor.