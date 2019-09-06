Türkiye’nin en çok izlenen çocuk kanalında yeni eğitim öğretim yılı heyecanı başlıyor.

Severek izlenen "Rafadan Tayfa", "Ege ile Gaga", "Pırıl", "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" ve "Su Elçileri", yeni bölümleri ile 9 Eylül’den itibaren çocuklarla buluşacak. "Tuhaf İşler Takımı" ve "Dinozor Makineleri" de yeni maceraları ile 11 Eylül’den itibaren ekranlarda olacak.

Down sendromlu çocukların ekranda temsiline katkı sağlamayı hedefleyen "Kardeşim Ozi", fantastik maceralarıyla ilgi çeken "Emiray" ise, 14 Eylül’den başlayarak her hafta sonu TRT Çocuk ekranlarında küçük hayranlarının beğenisine sunulacak.

Yeni yapımlara da hız veren TRT Çocuk, ilk defa ekim ayında yayınlamayı hedeflediği "Erdem" adlı çizgi filmi ile Erdem’in kitap okurken hayalinde canlandırdığı hikayeler üzerine yaşadığı maceraları ekrana taşıyacak.

Yayın akışı çocuklara uygun hazırlandı

Çocukların yeni eğitim öğretim dönemde okula gidiş ve geliş zamanları ile tatil zamanları göz önünde tutularak yayın akışı yeniden düzenlendi.

Akışın hazırlanmasında uzman çocuk psikologlarının, pedagogların ve yayın yapım yönetmenlerinin çocuk odaklı yaklaşımları ön planda tutuldu.

Yerli kahramanların yeni sinema filmleri geliyor

"Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" ile sinema dünyasında dikkat çeken TRT Çocuk, kahramanlarını beyaz perdeye taşımaya devam edecek.

Ekim ayında "Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gizemi", kasım ayında "Hapşuu" ve aralık ayında da "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" sinemaseverlerle buluşacak.

TRT Çocuk kahramanlarının ürünleri raflarda

Yerli çizgi karakterlerin markalaşması hedefiyle çalışan TRT Çocuk’un kahramanlarına ait lisanslı kırtasiye ürünleri, yeni eğitim öğretim dönemine girerken raflarda yerini aldı.

Rafadan Tayfa, Elif'in Düşleri, Kare Takımı, Akıllı Tavşan Momo, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga, İbi, Hapşuu, Aslan, Kuzucuk ve Doru’nun lisanslı ürünleri büyük ilgi görüyor.

Kaynak: TRT Haber