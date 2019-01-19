TRT Çocuk deyince akla ilk gelen çizgi filmlerinden olan Rafadan Tayfa, ilk uzun metrajlı film Dehliz Macerası beyaz perdede büyük yankı uyandırdı.

Çocukların severek izlediği Rafadan Tayfanın ikinci filmi bu kez Göbeklitepe'yi konu alacak.

Çekim öncesi bölgede incelemelerde bulunan filmin yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan, "Tüm ekibimizle, yapım ekibimizle, yönetmen ekibimizle birlikte Göbeklitepe'yi kendi yerinde o insanların bu havayı solumasını biz de soluyarak bu atmosferi yaşamak istedik ve bugün burayı geziyoruz" dedi.

"Kendi kültürümüzü çocuklarımıza anlatmaya çalışacağız"

Filmde, Kamil, Hayri, Akın ve Mert, Göbeklitepe'nin gizemlerini çözmeye çalışacak.

Çizgi filmin yeni serisiyle, Göbeklitepe'nin tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Fidan, "Artık burada ikinci filmimizde kültürler arası bir köprü kurarak, bu toprakları yani kendi çocuklarımıza kendi kültürümüzü anlatmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Film bu yılın sonlarına doğru vizyona girecek.

Kaynak: TRT Haber