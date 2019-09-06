Karadeniz'de can kurtarmak için her zaman göreve hazırlar06 Eylül 2019 Cuma 13:15 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 16:01
Giresun sahilleri, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi'ne emanet. Onlar, sezonun kapanmasına kısa bir süre kalsa da tedbiri elden bırakmıyor.
Karadeniz, deniz sezonunun son günlerini yaşıyor. Giresun sahillerinde, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi 7/24 görevde. Ekip, boğulma vakalarına karşı işi şansa bırakmıyor.
Ekip, kentteki boğulma olaylarındaki artış nedeniyle İtfaiye Müdürlüğü çatısı altında kuruldu. Uzman kişilerce eğitimden geçirilen 5 kişi, göreve hazır hale getirildi.
İhbar anında hızla olay yerine hareket edip, dalgıç kıyafetleri ile su altında arama yapıyorlar. Ekibin ailelere bir de uyarısı var.
Ekip Şefi Musa Pekdemir, bu dönemlerde özellikle çocuklara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
"Mevsimin son günleri. Okullar da başlayacak. Öğrencilerimiz serinlemek amacıyla denizlere kaçabiliyorlar. Bizim ailelere uyarımız, lütfen çocuklarından haberdar olsunlar."
Giresun'da bu sezon 12 kişi boğuldu.
Haber: Mustafa Demir