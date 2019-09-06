Yaşam

Karadeniz'de can kurtarmak için her zaman göreve hazırlar

06 Eylül 2019 Cuma 13:15 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 16:01

Giresun sahilleri, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi'ne emanet. Onlar, sezonun kapanmasına kısa bir süre kalsa da tedbiri elden bırakmıyor.