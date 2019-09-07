Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 15 hektarlık alanda, Orman Genel Müdürlüğünün "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında lavanta, dut, mandalina, elma, armut ve ıhlamur bahçeleri oluşturuldu.

Trabzon'da ilk kez dikimi yapılan lavantaların gelecek yıllarda turizme ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında arazide büyümeye başlayan lavantaların turizm sektörüne de ışık tutabilmesi için alana kamelyalar, salıncaklar ve doğal fotoğraf stüdyosu kurulması planlanıyor.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bulunan ve bozuk vasıflı orman özelliğinde olan alanı ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Yöre halkının da fikirlerini aldık"

Mahalle sakinleriyle toplantılar yaptıklarını anlatan Ayvaz, "Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederken, ilçenin de turistlik konumunu göz önünde bulundurduk. Ve halkın çok yönlü faydalanması için hem görsel hem de ekonomik manada fark yaratabilecek ürünler elde edebileceğimiz fidanlarla ağaçlandırmayı planladık" dedi.

Trabzon'da ilk kez dikilen lavanta bitkisinin özelliklerinden de bahseden Ayvaz, şunları söyledi:

"Toplamda 25 hektar olan bozuk orman parçamızın 15 hektarını değerlendirdik. Alanı ekonomiye kazandırmak için çok yönlü bir çalışma yaptık. Bahçemizi gezen vatandaşlar, adeta terapi ormanından dinlenmiş olarak, evine dönecekler. Alanın geri kalan bölümünü de 2019 yılı sonuna kadar ağaçlandırmayı planlıyoruz."

"700 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz"

Ayvaz, alana dikilen fidanlarda yüzde yüzlük bir başarı elde edildiğini belirterek, "Üç yıl sonra fidanlarımızdan ürün almayı hedefliyoruz. Yıllık ise ortalama 700 bin lira civarında gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Gelir ise tamamen kırsalda yaşayan yöre halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi için kullanılacak. Artık lavanta fidanı görmek için Isparta'ya gitmeye gerek kalmayacak çünkü yöremiz lavanta bitkisiyle anılır hale gelecek" dedi.

Kaynak: AA