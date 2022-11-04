İzmir'de yaşayan Mürsel ve Merve Adıyaman çifti, doğumundan 4 ay sonra sağlık sorunları yaşamaya başlayan çocukları Asel'i tedavi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine götürdü.

Tetkik ve kontrollerde kalp kasında hasar oluştuğu belirlenen Asel Lina Adıyaman, yaklaşık 1 yıl EÜ Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümünde takip edildi.

Kalbinde yaşadığı rahatsızlık her geçen gün artan ve bu durum diğer organlarını da etkileyen Asel bebek, geçen mayısta Sağlık Bakanlığı tarafından acil kalp nakli listesine alındı. Tedavisi hastanenin yoğun bakımında devam eden Asel bebeği hayata bağlayan haber ise Konya'dan geldi. Balkondan düştükten sonra beyin ölümü gerçekleşen aynı yaşta ve aynı isimde olan bir bebekten alınan kalp, temmuzda Ege Üniversitesinde gerçekleştirilen operasyonla İzmirli Asel'e nakledildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bir süre hastanede kalan Asel bebek, ağustosta taburcu edildi.

Asel bebek, annesi ve babasıyla bu kez hastaneye kendisini ameliyat eden kalp nakli ekibini ziyaret için geldi. Asel bebek, babasının kucağında doktorlarını gülen gözlerle izlerken, EÜ Rektörlüğü tarafından armağan edilen pembe bisikletini ise yanından ayırmadı.

"Gülmesi ve neşesi daha çok arttı"

Baba Mürsel Adıyaman, taburcu olduktan sonra ilk kez hastaneye geldiklerini ve çok duygulandığını söyledi.

Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten baba Adıyaman, şöyle devam etti:

"Ameliyat sonrası toparlandı, hayat kalitesi arttı. Enerjisi yerine geldi ve onun mutluluğu tüm ailemize yansıdı. Bir organın ne kadar önemli olduğunu kızımızda daha iyi anladık. Hastanede kalp yetmezliği yaşayan çok çocuk var, umarım hepsine organ çıkar ve bu mutluluğu yaşarlar. Bu mutluluk tarif edilemez. Daha önceden yemek yemiyordu şimdi iştahı açıldı. Yemeği reddetmiyor o da bize mutluluk veriyor. Gülmesi ve neşesi daha çok arttı. Artık bizimle güzel konuşuyor."

"Onların 'evet' demesiyle kızımın hayatı kurtuldu"

Anne Merve Adıyaman ise doktorların bebeklerinin yaşaması için çok mücadele ettiğini anlattı.

Organ bağışında bulunan aileyle görüşmeye devam ettiklerini dile getiren Adıyaman, şunları kaydetti:

"Çok iyi insanlar, hatta bu yaz gelip Asel'i görmek istiyorlar. Kızımızla vakit geçirmek istiyorlar. Kendilerini İzmir'e davet ettik. 'Asel de artık sizin bir kızınız.' dedik. Sonuçta onların 'evet' demesiyle kızımızın hayatı kurtuldu. Sürekli Asel'den haberdar olmak istiyorlar. Sürekli onlara fotoğrafını ve videolarını atıyorum. Çok güzel yorumlarda bulunuyorlar. Aileyi çok sevdim, inşallah ömrümüzün sonuna kadar da o bağı devam ettireceğiz. Asel'i çok sahiplendiler, 'onu görmek istiyoruz, sarılmak istiyoruz ve koklamak istiyoruz' diyorlar."

Kalp nakli operasyonunda yer alan Prof. Dr. Tahir Yağdı da Asel'i sağlıklı bir şekilde gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Asel'in sağlık durumunu takip edeceklerini anlatan Yağdı, "Onu yaşıtlarıyla aynı büyüklüğe ve sağlık durumuna ulaşmasını görmek bizleri de sevindiriyor. İnşallah yüzü uzun yıllar güler. Organ nakli olduktan sonra her şey bitmiyor. Kontrolleri ve uzun süre ilaç kullanımı var ama şu an kalbi normal bir kalp gibi çalışıyor." diye konuştu.