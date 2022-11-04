Evde kurulan bir atölye, en İnce ayrıntısına kadar düşünülmüş detaylar ve gerçeklikte sınıf atlamış bina modelleri...

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan İsmail Kuş’un diorama sanatıyla birleştirip tasarladığı binalar büyük beğeni topluyor.

Özellikle binaların iç ve dış cephelerinde bulunan ayrıntılar en ince detaylarına kadar işlenirken, bina modellerini görenler gözlerine inanamıyor.

Her şey hayal dünyasında başlıyor

Asıl mesleği hırdavat toptancılığı olan İsmail Kuş, diorama sanatına bir arkadaşının yaptığı maket ev için kendisinden ahşap çubuklar istemesiyle başladı.

Bir anda maket ev yapma fikrinin kafasında oluştuğunu söyleyen Kuş, ilk olarak bir köy evi maketi yaptığını anlatıyor.

O zamanlar detayların üzerinde çok fazla durmadığını söylüyor İsmail Kuş ve ekliyor;

“Mesela marangoz atölyesi yaptım. Bunu yaparken bir marangoz atölyesinde ne olması gerekiyor internette araştırmasını yaptım. Bir marangoza gittim, fotoğraflarını çektim. İnternetten sadece şekil olarak bakıyorum ama şu ana kadar yaptıklarımın hemen hemen hepsi kendi kafamdan kurguladığım evler.”

Leke olarak görüyorum

Kafasında kurguladığı binanın malzeme seçimini de yine kendi hayal dünyasına bırakıyor İsmail Kuş.

“Önce özelliklerine bakıyorum. O ürünü ne ile şekillendirebilirim? Kartondan mı? Plastikten mi? Metalden mi? Ahşaptan mı? Kilden mi? Yapılması boyaması tamamen kendime ait. Boya olarak bu tür işlerde akrilik boya oluyor. Daha çok kil kullanıyorum. Maket kartonu tercih ediyorum. Ara ara da alçı kullanıyorum.”

Maketlerde kullanılan detay ve figürlerin yüzde 99.9’unu kendi elleriyle imal ediyor İsmail Kuş.

“Dışarıdan herhangi bir ürünü koymayı bile sanatıma bir leke olarak görüyorum” diyen diorama sanatçısı özellikle bu işi Avrupa’da yapan sanatçıların detayları hazır olarak temin ettiğinin altını çiziyor.

Hedefim müze açmak

Böyle bir yeteneğinin olduğunu çok geç fark etmenin de pişmanlığını yaşıyor İsmail Kuş...

Henüz iki yıldır diorama sanatı aracılığıyla maket bina modelleri yapan Kuş, kendisine ve çalışmalarına olan ilgiden ise son derece memnun.

Toplamda 16 adet maket binaya sahip olan İsmail Kuş, yaptığı bu sanatı maddi kazanç kaynağı olarak görmüyor.

“Satın almak isteyenler oluyor. Pek satma taraftarı değilim. Bunun nedeni satıldığı zaman bu ürünler kaybolup gidecek. Benim amacım yaptığım bu ürünleri çoğaltıp hatta diğer sanatçıların yaptıkları ürünlerden de satın alarak bir müze oluşturmayı hedefliyorum.“

Kurgu: İrem Naz Üstündağ



