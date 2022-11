Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci'nin rol aldığı "Mahalleden Arkadaşlar", komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Selçuk Aydemir'in 2015'te yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlanan film, 1990'lı yılların başındaki mahalle ortamını, afacan bir çocuğun gözünden aktarıyor.

"İlgi Manyağı"

2022 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan "İlgi Manyağı", sanatçı sevgilisi Thomas'ın kariyerinde bir anda başarıyı yakalaması sonrası kendisinin üzerinden çekilen sahne ışıklarına yeniden kavuşmak için bilerek kendini sürekli hasta eden Signe'nin hikayesini anlatıyor.

Kristine Kujath Thorp, Eirik Saether ile Fanny Vaager'in başrollerinde oynadığı İsveç ve Norveç ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Kristoffer Borgli oturuyor.

"Hazine"

Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum ve Şükran Ovalı'nın başrollerini paylaştığı "Hazine" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Canbert Yerguz'un yönetmenliğini üstlendiği yapım, annesini defnetmek için gittiği memleketinde, planladığından daha uzun süre kalmak zorunda kalan bir adamın, kardeşi yüzünden katıldığı define arayışıyla birlikte başından geçen olayları anlatıyor.

"Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan"

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi "Hep Yek 5: Bizim Şeyimiz mi Altan", cezaevinden çıkan Ali Kapan ve adamlarından yakayı bir kez daha kurtarmaya çalışan Altan ile Gürkan'ın hikayesini işliyor.

Komedi filminin başrollerinde, İnan Ulaş Torun, Önder Açıkbaş ve Tuna Orhan rol aldı.

"Kestik!"

Michel Hazanavicius'un yönetmenliğini üstlendiği "Kestik!" 2017 yapımı kült Japon filmi "One Cut of the Dead"in yeniden yapımı olan düşük bütçeli bir korku filmi çekimi sırasında seti gerçek zombilerin basmasını konu alıyor.

Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya ortak yapımı filmin başrollerinde Romain Duris, Berenice Bejo ve Gregory Gadebois oynuyor.

"Kabus Gecesi: Diriliş"

Timo Vuorensola'nın yönettiği "Kabus Gecesi: Diriliş" filminde Sydney Craven, Imran Adams ve Jarreau Benjamin başrolleri paylaştı.

Yapım, Laine'nin sevgilisi Chase'in ısrarıyla gittiği korku festivalinin yapıldığı kasabada, anlamlandıramadığı hayaller görmeye başlamasıyla gelişen olayları anlatıyor.

"Astronot Köpekler: Tropikal Macera"

Ödüllü Rus yönetmen Inna Evlannikova'nın animasyon filmi "Astronot Köpekler: Tropikal Macera", astronot köpekler Belka ve Strelka'nın uzayda keşif görevindeyken dünyadan gelen acil durum mesajıyla yeryüzünü kurtarmaya çalışmalarını konu ediniyor.