Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ajda Pekkan evinde kaza geçirdi
[Fotograf: AA]
İstanbul'daki evinde kaza geçiren Ajda Pekkan kalça kemiğindeki çatlak sebebiyle ameliyat oldu.
Ajda Pekkan'ın menajeri, sanatçının sabaha karşı evinde düştüğünü ve kalça kemiğinin çatlaması sonucu acil ameliyata alındığını belirtti.
76 yaşındaki sanatçının kasım ayındaki tüm konserlerinin iptal edildiği açıklandı.
Etiketler: İstanbul
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