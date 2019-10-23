Her taşın ağırlığı 28 kilogram, toplam ağırlığı ise 1 tondan fazla. İp yerine çelik halat ve zincir ile birbirine bağlı. Sıkma kehribar olarak adlandırılan tespih, Adana'da üretildi.

17 yıldır tespihçilik yapan Nasır Fidan, dev tespihle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek istiyor.

"Guinness Rekorlar Kitabı'nda 19 kilogramlık bir kehribar var. Biz de 'Öyle bir şey yapalım ki bundan sonra da rekor kırılamasın' dedik."

1 tonluk tespih, 2 yıllık emeğin ürünü. Tespihin ağırlığı fazla olunca taşıması da oldukça güçleşiyor. Tespihi bir yerden başka bir yere taşımak için en az 40 kişi gerekiyor.

400 bin lira değerindeki tespih, Adana'daki Tespihçiler Çarşısı'nda sergileniyor.

Kaynak: TRT Haber