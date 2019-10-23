Kekreyemiş, yaban mersini ailesinden geliyor. Vitamin kaynağı olarak gösteriliyor. Yağ yakımını hızlandırdığı için zayıflamak isteyenler tarafından biliniyordu.

İsveç'teki Lund Üniversitesinin araştırması popülaritesini artırdı. Araştırmada, kan şekerini ve insülini dengelediği de tespit edildi. Kekreyemiş, toz ve kuru meyve şeklinde tüketiliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İlker Aksoy, günde 1 ya da 2 yemek kaşığı tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

"Yatmadan önce de sabah da olabilir. Örneğin, kahvenin ya da çayın yanında bir yemek kaşığı ek olarak tüketildiği zaman, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olacaktır daha güzel sonuçlar verecektir."

Kekreyemişi böbrek, kalp hastaları ve hamilelerin doktora danışarak tüketmesi öneriliyor.

Kaynak: TRT Haber