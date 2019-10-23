Satın aldığı otomobilin motorundan yılan çıktı23 Ekim 2019 Çarşamba 15:05 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:16
Bursa'da babasının satın aldığı otomobilin motoruna bakmak isteyen 19 yaşındaki Tahsin Berkay Pınar, kaputu açtığında zehirli bir yılanla karşılaştı. Arabanın eski sahibi ise yılanı geri istedi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Hakan Pınar, satın aldığı ikinci el otomobili oğlu Tahsin Berkay Pınar'dan yıkatmasını istedi.
Oğlu Pınar da otomobilin motor kısmına bakmak istedi. Ancak kaputu açtığında zehirli bir yılanla karşılaştı. Hemen babasını aradı. Oğlunun yanına gelen baba, yılanı çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarıp belediye ekiplerine teslim etti.
Yılanı gördüğünde korktuğunu söyleyen Tahsin Berkay Pınar, "Elimi kaputun içine soktuğumda yılan sesi duydum. Babamı çağırdım. Yılanı bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeyi aradık. Çok korktum" dedi.
"Arabayı satın aldığım kişi yılanı geri istedi"
Şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Hakan Pınar, "Dün arabayı aldık. Oğluma yıkatması için verdim. Arabayı yıkattıktan sonra motor kısmına bakmak istemiş. Kaputu açtığında yılanla karşılaşmışlar. Beni çağırdılar. Yılan büyük bir yılandı. Zehirli olabileceğini düşünerek itfaiyeyi çağırdım" dedi.
Olayın ardından arabayı satın aldığı kişiyi aradığını belirten Hakan Pınar, şöyle konuştu:
"Arabadan yılan çıktığını söyledim. O da bana sadece arabayı sattığını yılanı satmadığını söyleyerek yılanı geri istedi."
Kaynak: DHA