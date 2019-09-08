Yaşam
Adana'da yaralı yaban keçisi bulundu08 Eylül 2019 Pazar 06:16 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 06:21
Adana'da yaralı halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki Ekecik mevkiinde gezenler, kayalıklardan düşmesi sonucu çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen bir yaban keçisi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı yaban keçisini koruma altına aldı.
Tarsus Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alınan yaban keçisinin, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Adana karaisalı Ekecik mevkii yaban keçisi